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السبت، 24 نوفمبر 2018 05:33 م
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صور.. أمطار متوسطة على الإسكندرية واستمرار أعمال كسح المياه

السبت، 24 نوفمبر 2018 05:23 م
صور.. أمطار متوسطة على الإسكندرية واستمرار أعمال كسح المياه جانب من كسح مياه الأمطار بالإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير
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 شهدت محافظة الإسكندرية هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة وقد كثفت أحياء إسكندرية أعمال شفط وكسح مياه الأمطار بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بالإسكندرية .

 

و قام مركز ومدينة برج العرب بمتابعة أعمال رفع المياه بقرية أبو صير(كبرى كرير) تنفيذا لتعليمات المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب باستمرار متابعة النقاط الساخنة ومتابعة رفع تجمعات المياه.

 

وقام رضوان محمد محمود مدير المكتب الفنى لرئيس المركز حمادة خليفة رئيس قطاع برج العرب بمتابعة شفط تجمعات مياه الأمطار بقرية أبوصير شارع إسكندرية مطروح .

 
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