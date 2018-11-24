صور.. أمطار رعدية على الإسكندرية و تكثيف أعمال كسح المياه

واصلت موجة الطقس السئ على محافظة الاسكندرية، حيث شهدت مناطق متفرقة هطول الامطار الرعدية مساء اليوم، مع إنخفاض فى درجات الحرارة و رياح.
وكثفت أحياء محافظة الاسكندرية أعمال كسح مياه الامطار بالشوارع ، و تصريفها فى الشنايش و المطابق لمنع أى تراكمات و فتح الطريق أمام المرور و المارة.
و قامت شركة نهضة مصر المنوط بها أعمال النظافة بالاسكندرية، بكسح مياه الأمطار بالتنسيق مع الاحياء خاصة على طريق الكورنيش و الشوارع الرئيسية.
و أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى، أن شركة الصرف الصحى قد رفعت درجة الاستعداد القصوى وشفط تجمعات المياه و الاستجابة لكافة البلاغات، مشيرا إلى أن بعض تجمعات المياه جاءت نتيجة لعيوب فى رصف الشوارع، مما أدى إلى تجمع المياه بها.
كسح مياه الامطار بالإسكندرية
كسح مياه الامطار بالإسكندرية
كسح مياه الامطار بالإسكندرية
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