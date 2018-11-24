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السبت، 24 نوفمبر 2018 05:49 ص
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صور.. آلاف المهاجرين يفترشون مراكز للإيواء على الحدود المكسيكية الأمريكية

السبت، 24 نوفمبر 2018 05:43 ص
صور.. آلاف المهاجرين يفترشون مراكز للإيواء على الحدود المكسيكية الأمريكية لاف المهاجرين يفترشون مراكز للإيواء
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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وصل مئات المهاجرين إلى مدينة تيخوانا المكسيكية قرب المعبر الحدودى مع الولايات المتحدة، للمطالبة بالوصول إلى الأراضى الأمريكية، فى الوقت الذى كانت فيه القوات المسلحة الأمريكية تقوم بتدريبات عسكرية استعدادا لاحتمال محاولتهم الدخول عنوة.

وأظهرت صور بثتها وكالة "رويترز" آلاف المهاجرين وغالبيتهم من الرجال وبينهم أيضا نساء برفقة أطفال، داخل مركز الإيواء الذى وفرته لهم السلطات المحلية، للتوجه إلى جسر "إل شابارال" الواقع قرب نقطة الدخول إلى كاليفورنيا.

وقد أغلق المعبر بين البلدين نحو 15 دقيقة فى وقت كان الجيش الأمريكى ينفذ "تدريبا واسع النطاق على السرعة العملانية" يشمل مروحيات ومئات الجنود ورجال الشرطة، بحسب الوكالة الأمريكية للجمارك وحماية الحدود.

وهدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مجددا، بإغلاق "كامل الحدود" بين الولايات المتحدة والمكسيك، بما فى ذلك أمام التبادلات التجارية، فى حال شهد الوضع تصعيدا مع وصول آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى.

وحاول أحد عناصر مجموعة تضم موظفين ومتطوعين من الحكومة المكسيكية تذكير المتظاهرين بضرورة تسجيل أسمائهم على لائحة انتظار ليتمكنوا من تقديم طلبات لجوء إلى الولايات المتحدة.

آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك (1)
آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك 

 

آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك (2)
آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك 

 

آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك (3)
آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك 

 

آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك (4)
آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك 

 

آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك (5)
آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك 

 

آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك (6)
آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك 

 

آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك (7)
آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك 

 

آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك (8)
آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك 

 

آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك (9)
آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك

 

آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك (10)
آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك 

 

آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك (11)
آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك 

 

آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك (12)
آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك

 

آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك (13)
آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك 

 

آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك (14)
آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك 

 

آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك (15)
آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك 

 

آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك (16)
آلاف المهاجرون فى مخيم للايواء بالمكسيك

 

 

 


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