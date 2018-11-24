صحة بنى سويف: إعدام 230 كيلو أغذية فاسدة وإنذار 23 منشأة طبية مخالفة

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف قيام قسم مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائى بالمرور على 83 منشأة متنوعة ، وتم سحب 160 عينة ، وإعدام 230 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمى ومنتهية الصلاحية ، وتحرير 82 محضرا لمخالفة اشتراطات النظافة ، ،فيما تم استخراج 277 شهادة صحية جديدة خلال الأسبوع الماضى بالمحافظة.

واضاف وكيل وزارة الصحة فى بيان له قيام إدارة العلاج الحر بالمرور على 59 من المنشآت الصحية الخاصة شملت 34 عيادة خاصة ، و18 معملاً ، مركزين للعلاج طبيعى، و3 محلات لعمل النظارات الطبية ، ومركزين للجراحة والحضانات ،وتم إنذار 23 منشأة طبية لوجود ملاحظات خاصة بعدم توافر الاشتراطات الطبية ومخالفة مكافحة العدوى ، فيما تم ترخيص عدد 8 عيادات خاصة.

وأشار الدكتور عبد الناصر حميد الى قيام إدارة الإعلام والتربية السكانية وتنظيم الأسرة بتنظيم 7 ندوات تثقيفية للتوعية بأمراض الفيروسات الكبدية وسرطان الثدى، والسلوكيات الصحيحة للنظافة الشخصية والتوعية بأضرار التدخين ، حيث تم عقد هذه الندوات بجمعية الشبان المسلمين ومدارس: أنور السادات الإعدادية ،والرياضيبة بنات ،وشجر الدر الابتدائية ، في حين قامت إدارة تنظيم الأسرة بتدريب 14 طبيباً من الإدارات الصحية على تركيب كبسولات الأيمبلانون الجديدة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى المرور على مستشفيات: الفشن، الواسطى، سمسطا ومركز الغسيل الكلوى فى مديبنة ببا لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطباء وأطقم التمريض،حيث تم تقديم الخدمة الطبية " عن طريق الخط الساخن " لعدد 15 حالة فى مجالات العناية المركزة والحضانات والأشعة المقطعية والحروق والسموم، فيما قامت إدارة الصيدلة بالمرور على 18 صيدلية متنوعة بواقع 8 صيدليات عامة و 5 صيدليات بمستشفيات حكومية ،و5 صيدليات بالوحدات الصحية