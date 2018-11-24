video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 10:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة بنى سويف: إعدام 230 كيلو أغذية فاسدة وإنذار 23 منشأة طبية مخالفة

السبت، 24 نوفمبر 2018 09:38 م
صحة بنى سويف: إعدام 230 كيلو أغذية فاسدة وإنذار 23 منشأة طبية مخالفة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق
أكد  الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف قيام  قسم مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائى بالمرور على 83 منشأة متنوعة ، وتم سحب 160 عينة ، وإعدام 230 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمى ومنتهية الصلاحية ، وتحرير 82 محضرا لمخالفة اشتراطات النظافة ، ،فيما تم استخراج 277 شهادة صحية جديدة خلال الأسبوع الماضى بالمحافظة.
 
واضاف وكيل وزارة الصحة فى بيان له  قيام إدارة العلاج الحر بالمرور على 59 من المنشآت الصحية الخاصة شملت 34 عيادة خاصة ، و18 معملاً ، مركزين للعلاج طبيعى، و3 محلات لعمل النظارات الطبية ، ومركزين للجراحة والحضانات ،وتم إنذار 23 منشأة طبية لوجود ملاحظات خاصة بعدم توافر الاشتراطات الطبية ومخالفة مكافحة العدوى ، فيما تم ترخيص عدد 8 عيادات خاصة.
 
وأشار الدكتور عبد الناصر حميد الى قيام إدارة الإعلام والتربية السكانية وتنظيم الأسرة بتنظيم 7 ندوات تثقيفية للتوعية بأمراض الفيروسات الكبدية وسرطان الثدى، والسلوكيات الصحيحة للنظافة الشخصية والتوعية بأضرار التدخين ، حيث تم عقد هذه الندوات بجمعية الشبان المسلمين ومدارس: أنور السادات الإعدادية ،والرياضيبة بنات ،وشجر الدر الابتدائية ، في حين قامت إدارة تنظيم الأسرة بتدريب 14 طبيباً  من الإدارات الصحية على تركيب كبسولات الأيمبلانون الجديدة.
 
 
 
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى  المرور على مستشفيات: الفشن، الواسطى، سمسطا ومركز الغسيل الكلوى فى مديبنة ببا لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطباء وأطقم التمريض،حيث تم تقديم الخدمة الطبية " عن طريق الخط الساخن "  لعدد 15 حالة فى مجالات العناية المركزة والحضانات والأشعة المقطعية  والحروق والسموم، فيما قامت إدارة الصيدلة بالمرور على 18 صيدلية متنوعة بواقع 8 صيدليات عامة و 5 صيدليات بمستشفيات حكومية ،و5 صيدليات بالوحدات الصحية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ بنى سويف: رفع 226 طن قمامة استجابة لـ 17 شكوى لـ"الشكاوى الحكومية"

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

صحة بنى سويف




لا تفوتك
‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

راموس عن تهمة المنشطات: لم أخرق أى قانون طوال مسيرتى وسأرد عبر القضاء

راموس عن تهمة المنشطات: لم أخرق أى قانون طوال مسيرتى وسأرد عبر القضاء

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة