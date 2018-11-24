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"صحة البرلمان" تعقد 6 اجتماعات الأسبوع الجارى.. تعرف على السبب

السبت، 24 نوفمبر 2018 01:00 ص
"صحة البرلمان" تعقد 6 اجتماعات الأسبوع الجارى.. تعرف على السبب لجنة الصحة بالبرلمان
كتب محمود حسين
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تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، 6 اجتماعات الأسبوع الجارى، لمناقشة طلبات إحاطة متعلقة بسوء الأوضاع فى قطاع الصحة، ومناقشة بعض الاتفاقيات ومشروعات القوانين.

 

وتنعقد لجنة الشئون الصحية غدًا الأحد، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 500 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 24/7/2018. 

 

وتستكمل اللجنة خلال اجتماعها المشترك مع مكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنـة، يوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون بشأن المسئولية الطبية.

 

وتجتمع اللجنة يوم الثلاثاء المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب منى منير، بشأن عـدم الكشف على تلاميذ المدارس لاسيما فى ظل وجود التأمين الصحى لهم.


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