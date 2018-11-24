"صحة الأقصر" تعدم 1.5 طن أغذية منتهية الصحية وتغلق 9 منشآت غذائية مخالفة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه خلال شهر أكتوبر الماضى شنت مديرية الشئون الصحية حملات مستمرة أسفرت عن إعدام طن ونصف الطن من الأغذية المنتهية الصلاحية، ونصف طن مشروبات منتهية الصلاحية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة - في بيان صحفي - أن الحملات أسفرت أيضاً عن تحرير 155 محضر وغلق 9 منشآت غذائية، ومنح تصريح تشغيل لعدد 33 فندق عائم سياحى، يأتى ذلك فى اطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الصحية وضبط كل ما هو مخالف حفاظاً على أرواح المواطنين.