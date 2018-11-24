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شاهد لحظة انفجار منزل فى مينيسوتا بأمريكا

السبت، 24 نوفمبر 2018 09:09 ص
شاهد لحظة انفجار منزل فى مينيسوتا بأمريكا أثار دمار المنزل
كتبت سالى حسام
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شهدت ولاية مينيسوتا فى الولايات المتحدة الأمريكية انفجارا ضخما دمر منزلا بالكامل، وسجلت كاميرات المراقبة لحظة الانفجار التى تسببت فى تصاعد النيران والدخان للسماء صباح اليوم السبت.
 
وبحسب CNN تسبب الانفجار فى إصابة رجل فى الثمانين من العمر، وتم إنقاذه ونقله للمستشفى، وتسبب الانفجار فى أضرار للمنازل المجاورة، وتم إجلاء 11 شخصا من منازلهم.
 
ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة سبب الانفجار، لكن قامت قوات الإطفاء بإغلاق أنابيب الغاز عن المنزل والمنازل المجاورة.

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انفجار منزل

خطوط الغاز

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تسرب غاز




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