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سوء الأحوال الجوية يؤخر اقلاع رحلتين للسعودية والكويت من مطار القاهرة

السبت، 24 نوفمبر 2018 11:36 ص
سوء الأحوال الجوية يؤخر اقلاع رحلتين للسعودية والكويت من مطار القاهرة الطيران الكويتى
كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، تأخر إقلاع رحلة تابعة للخطوط الجوية الكويتية والمتجهة للكويت بالإضافة إلى تأخر رحلة أخرى تابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى الرياض بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

 وقالت مصادر ملاحية، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية السعودية رقم 314 المتجهة إلى الرياض، لمدة ساعتين ورحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم 1544 المتجهة إلى الكويت، لمدة ساعتين ونصف بسبب سوء الأحوال الجوية وانتظارا لوصول اخطار الموافقة على الإقلاع من مطار الوصول، وقامت سلطات المطار باستضافة الركاب وتقديم كافة الخدمات لهم.

 


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