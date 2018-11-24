سقوط مواطن «كفيف ومعاق» أسفل عجلات المترو فى المعصرة

كتب رضا حبيشى

أعلن أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق عن انتظام حركة قطارات الخط الأول بعد سقوط مواطن «كفيف ومعاق» أسفل عجلات مترو الأنفاق، بمحطة «المعصرة» بالخط الأول «حلوان- المرج» مما أدى إلى مصرعه على الفور .

يذكر أن أثناء دخول القطار رقم (184) محطة المعصرة بالخط الأول، فوجئ قائد قطار بسقوط رجل كفيف ومعاق على القضبان يدعى «خالد عبدالرحمن محمد عبد الغني» (52 سنة) مقيم بمنطقة مصر القديمة، مما أدى إلى سقوطه أسفل عجلات القطار.

وتم رفع الجثة من على القضبان وتشغيل السكة الإحتياطية بالمحطة دون التأثير على حركة مسير القطارات، والخطوط الثلاثة تعمل بانتظام.

على الفور انتقلت شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق والعاملين بالمحطة من شركة تشغيل المترو وتم عمل محضر بمكتب الشرطة بالمحطة لعرضه على النيابة.