سقوط صاحب مخبز وعامل وراء بيع الدقيق المدعم بالسوق السوداء فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ضبطت مباحث التموين بالجيزة صاحب مخبز وعامل، لاتهامهما بتجميع كميات من الدقيق المدعم، لإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط بحوزتهما طن ونصف من الدقيق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بإشراف العميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة، تفيد تجميع "عادل.ع" صاحب مخبز غير مرخص، و"أحمد.ب" عامل، لكميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم، وإعادة بيعها بأسعار السوق السوداء.

وبإعداد كمين لهما، تمكن رجال المباحجث من ضبطهما، وعثر بحوزتهما على طن ونصف من الدقيق المدعم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.