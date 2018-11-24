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سقوط خادمة وراء سرقة 52 قطعة مشغولات ذهبية و10 آلاف جنيه من شقة بعابدين

السبت، 24 نوفمبر 2018 12:40 م
سقوط خادمة وراء سرقة 52 قطعة مشغولات ذهبية و10 آلاف جنيه من شقة بعابدين مشغولات ذهبية
كتب إبراهيم أحمد
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نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف ملابسات واقعة سرقة شقة بشارع شريف فى عابدين، والذى تبين أن الخادمة وراء سرقة 52 قطعة مشغولات ذهبية متنوعة ومبلغ 10 آلاف جنيه، فتم ضبطها وإعادة المسروقات، وإحالتها للنيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى رجال مباحث قسم شرطة عابدين، بلاغا من كلا من "محمد . أ . ف" 45 سنة، مدير إدارة التسويق والمبيعات بإحدى الفنادق، وشقيقته "نسرين . أ . ف" 43 سنة، باكتشافهما سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن والديهما بشارع شريف، شملت "14 خاتم ، 5 انسيال ، 2 غويشة ، 9 دلاية ، 2 كولية ، 3 جنية ، 5 سلسلة ، 10 حلق ، 2 أسورة" ومبلغ 10 ألاف جنية.

 

ومن خلال الفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وتوصلت التحريات إلي أن وراء ارتكاب الواقعة "نادية . ص . ع" تحمل جنسية أحدى الدول الإفريقية، 40 سنة، خادمة طرف المجني عليهما، فتم  إعداد الأكمنة وضبطها.

 

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب " المغافلة " وتم بإرشادها بمسكنها ضبط مبلغ 4 آلاف دولار أمريكي , والمشغولات الذهبية المستولي عليها عبارة عن ( عدد 11 خاتم , كولية , 3 جنية ذهب , عدد 9 دلاية , عدد 4 سلسلة عدد 5 انسيال ) وأقرت بأن المبلغ المضبوط بحوزتها من متحصلات بيع باقي المسروقات والتي تصرفت فيها بالبيع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

 

 


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