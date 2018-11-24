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خالد صلاح
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رئيس مجلس إدارة وتحرير "المواطن" يبحث آليات التعاون المهنى خلال زيارته لـ "اليوم السابع"

السبت، 24 نوفمبر 2018 03:45 م
رئيس مجلس إدارة وتحرير "المواطن" يبحث آليات التعاون المهنى خلال زيارته لـ "اليوم السابع" خالد صلاح ومسعد شاهين
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فى إطار التعاون المهنى المشترك ، استقبل خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع ، مسعد شاهين رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير موقع المواطن الإخبارى ، الذى تفقد دورة العمل فى صالة التحرير الرئيسية، وصالات التحرير الفرعية والأقسام المعنية بالوسائط والخدمات الجديدة.
 
خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع ومسعد شاهين رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير موقع المواطن (1)
 
وتطرقت الزيارة إلى استعراض وحدات الإنتاج البصرى للأخبار واستعراض تطور المتطلبات لدى القارئ المصرى والعربى فى ظل المنافسة الشرسة مع المواقع العالمية من جهة ومواقع التواصل الاجتماعى من جهة أخرى ، خاصة وأن مواقع التواصل الاجتماعى تتجه إلى تقديم خدمات إخبارية وترفيهية فى صلب العمل الصحفى دون التزام يذكر بالمعايير المهنية وكذلك دون دفع أى مستحقات ضريبية للدولة.
 
خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع ومسعد شاهين رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير موقع المواطن (3)
 
وأكد الكاتب الصحفى خالد صلاح أن تبادل الزيارات بين مسئولى المؤسسات الصحفية والمواقع الإخبارية ضرورى فى إطار تبادل الخبرات والتنسيق والتدريب المستمر للارتقاء بمستوى المنتج الخبرى وتقديم المحتوى الخدمى والترفيهى الذى يلبى احتياجات مختلف التوجهات والفئات فى مصر والعالم العربى.
 

خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع ومسعد شاهين رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير موقع المواطن (2)
 

خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع ومسعد شاهين رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير موقع المواطن (4)
 

خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع ومسعد شاهين رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير موقع المواطن (5)
 

خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع ومسعد شاهين رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير موقع المواطن (6)
 

خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع ومسعد شاهين رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير موقع المواطن (7)

 


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