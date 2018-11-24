video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 01:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة الأزهر يعقد حوارا مفتوحا مع الطلاب.. اليوم

السبت، 24 نوفمبر 2018 12:00 ص
رئيس جامعة الأزهر يعقد حوارا مفتوحا مع الطلاب.. اليوم د. محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
لؤى على
إضافة تعليق

أعلن المركز الإعلامى لجامعة الأزهر أن الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، سيعقد حوارا مفتوحا مع الطلاب والطالبات للاستماع إلى المقترحات والأفكار التى تسهم فى نهضة وتطوير الجامعة بالقاهرة والأقاليم وذلك اليوم السبت بقاعة كلية التربية بنين بمدينة نصر.

وأوضح المركز أن اللقاء يشارك فيه جميع الطلاب والطالبات من منسوبى الجامعة، كما يشارك فى اللقاء أيضا نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات بالقاهرة ومديرو المدن الجامعية وشئون التعليم والإدارات الخدمية إضافة لمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة الأزهر تحتضن أول أولمبياد للشباب الأفارقة فى مارس

رئيس جامعة الازهر

حوار مفتوح

طلاب الازهر




لا تفوتك
صور.. متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل جولة السيسي بالإسماعيلية والعاصمة الإدارية

صور.. متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل جولة السيسي بالإسماعيلية والعاصمة الإدارية

فيديو.. الأهلى يكرر سيناريو "2011" ويودع بطولتين فى أسبوعين

فيديو.. الأهلى يكرر سيناريو "2011" ويودع بطولتين فى أسبوعين

كثافات مرورية بالطريق الدائرى بسبب الأمطار.. والمرور يناشد السائقين توخى الحذر

كثافات مرورية بالطريق الدائرى بسبب الأمطار.. والمرور يناشد السائقين توخى الحذر

"حماية المستهلك" يحذر من العروض الوهمية "البلاك فريداى" لتخفيض الأسعار

"حماية المستهلك" يحذر من العروض الوهمية "البلاك فريداى" لتخفيض الأسعار

فيديو جراف.. تفاصيل إعلان المطرب البريطانى زين مالك ترك الإسلام

فيديو جراف.. تفاصيل إعلان المطرب البريطانى زين مالك ترك الإسلام

الوقاية خير من العلاج.. 5 أكلات تسبب حب الشباب

الوقاية خير من العلاج.. 5 أكلات تسبب حب الشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة