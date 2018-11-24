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رئيس الوزراء يتفقد الأعمال بأحياء "السكنى والفيلات وجاردن سيتى" بالعاصمة الإدارية

السبت، 24 نوفمبر 2018 02:33 م
رئيس الوزراء يتفقد الأعمال بأحياء "السكنى والفيلات وجاردن سيتى" بالعاصمة الإدارية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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فى إطار جولته الميدانية الموسعة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال، ودفع العمل قدماً، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الحى السكنىR3  بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذى تم  طرح وحداته للحجز عبر الموقع الإلكترونى ضمن الطرح الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

 

واستمع مدبولى إلى شرح حول موقف تنفيذ الحى السكني، حيثُ تمت الإشارة إلى الانتهاء من تنفيذ الوحدات تباعاً، والبدء فوراً فى أعمال تنسيق الموقع والزراعات للجزء المنتهى منه، كما تفقد منطقة الفيلات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تشهد تنفيذ نحو 950 فيلا، وتابع أعمال التشطيبات التى تمت لعدد من الفيلات، حيث أشاد بجودة التنفيذ، وطالب مدبولى بسرعة الانتهاء من الأعمال المنفذة بالمشروعات السكنية والالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة.

 

كما انتقل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى حى "جاردن سيتى الجديدة ""R5، وتفقد الأعمال الجارية والموقف التنفيذى.

 

وأكد مدبولى على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المقررة، وكلف شركات المقاولات المنفذة لمشروح حى جاردن سيتي، بسرعة الانتهاء فى أقرب وقت ممكن، من تشطيب نموذج، للتعرف من خلاله على مستوى التشطيب والاستفادة منه فى التسويق.

 

وأوضح مدبولى أن حى جاردن سيتى الجديدة يقعُ على مساحة حوالى ألف فدان، ومن المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية عبارة عن شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة بالإضافة إلى عدد من الوحدات الفاخرة، لافتاً إلى أن الطراز المعمارى الذى سيتم اتباعه فى تنفيذ هذا الحى، هو الطراز الفرنسى القديم، ليشبه العمارة المُنفذة بمنطقة وسط البلد، مضيفاً أنه سيتم توفير جميع الخدمات بالحى.

 


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