رئيس الوزراء اللبنانى يؤكد حرص بلاده على ضخ استثمارات جديدة فى مصر

بيروت - عبد الحليم سالم - هانى الحوتى

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى، خلال زيارتها إلى لبنان، بحضور السفير نزيه النجارى، سفير مصر لدى بيروت، ومنى وهبه، مديرة المكتب التجارى المصرى ببيروت.

نقلت الوزيرة إلى رئيس الوزراء اللبنانى، تحيات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حيث تناول اللقاء تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان، خاصة مع عقد ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى، وما يركز عليه من زيادة العلاقات المصرية اللبنانية، وتفعيل الشراكة فيما بين الحكومتين، والشراكة بين القطاع الخاص فى كلا البلدين.

وبحث الجانبان نتائج اجتماعات لجان المتابعة للجنة العليا المصرية اللبنانية التى عقدت فى بيروت خلال الزيارة، وحرص مصر على عقد اللجنة العليا فى أقرب فرصة، عقب تشكيل الحكومة فى لبنان، وذلك فى ضوء حرص الجانبين على الارتقاء بأطر التعاون القائمة لآفاق جديدة، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، كما تناول اللقاء سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وزيادة الاستثمارات اللبنانية فى مصر.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، تقديره للدور المصرى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى المنطقة، وقوة وعمق العلاقات بين البلدين، موضحا أن الإصلاحات التشريعية الاخيرة التى قامت بها مصر تجعلها دولة جاذبة للاستثمارات اللبنانية، مشيرا إلى حرص لبنان على تكثيف تبادل الخبرات مع مصر فى تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص فى كلا البلدين على القيام بمشروعات مشتركة، وبما يلبى تطلعات الشعبين المصرى واللبنانى.

وذكرت الوزيرة، أن المناخ مناسب حاليا لضخ رجال الأعمال اللبنانيين المزيد من الاستثمارات فى مصر، مشيرة إلى الأهمية التى توليها مصر لتشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وزيادة الاستثمارات المشتركة مع الدول العربية وخاصة لبنان.

وأشادت الوزيرة بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابى الذى شهده التعاون المصرى اللبنانى، مؤكدة تطلع مصر لزيادة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.