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رئيس الوزراء العراقى: الدولة تقوم بواجبها بشكل تام لمواجهة أزمة السيول

السبت، 24 نوفمبر 2018 01:00 ص
رئيس الوزراء العراقى: الدولة تقوم بواجبها بشكل تام لمواجهة أزمة السيول رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى
بغداد (أ ش أ)
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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى أن الدولة تقوم بواجبها بشكل تام لمواجهة أزمة السيول.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، أن 10 أشخاص لقوا حتفهم جراء السيول التى ضربت عددا من مناطق البلاد.

وشهدت العديد من المناطق فى العراق منذ ليلة أمس هطول أمطار غزيرة؛ الأمر الذى أدى إلى غرق بعض الشوارع، فى حين اجتاحت سيول مائية قرى ومناطق فى محافظة صلاح الدين.

وطالب عبد المهدي، فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، الحكومات المحلية والوزارات بالاستنفار لإنقاذ المواطنين ومساعدتهم والاستمرار فى تقديم المساعدات الغذائية وتعويض الخسائر البشرية والمادية بعد حصرها من قبل الجهات المعنية، إضافة إلى إصلاح وفتح الطرق المتضررة.

 


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