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رئيسة وزراء بريطانيا: بلادنا ستقف دائما إلى جانب جبل طارق

السبت، 24 نوفمبر 2018 09:09 م
رئيسة وزراء بريطانيا: بلادنا ستقف دائما إلى جانب جبل طارق رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى
(رويترز)
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قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى اليوم السبت إن بلادها "ستقف دائما إلى جانب جبل طارق" بعد أن حصلت إسبانيا على تطمينات كافية بشأن شبه الجزيرة لفتح الطريق أمام إبرام اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماى لدى وصولها إلى بروكسل لعقد محادثات مع دونالد توسك رئيس قمة زعماء الاتحاد الأوروبى التى من المقرر أن توافق على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد غدا الأحد "سنتفاوض دائما بالنيابة عن العائلة البريطانية بأكملها بما فى ذلك جبل طارق".

وأضافت: "تمكنا من حل قضايا الانسحاب بالنسبة لجبل طارق بطريقة بناءة ومعقولة".

 


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