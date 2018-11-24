رئيسة تايوان تستقيل من منصب رئاسة الحزب الحاكم فى البلاد

تايبيه (أ ش أ)

أعلنت رئيسة تايوان تساى إنج ون عن استقالتها من منصب رئاسة الحزب الحاكم "الديمقراطى التقدمى" لتتحمل مسئولية الهزيمة الكبرى التى عانى منها الحزب فى الانتخابات المحلية التى شهدتها البلاد قبل ساعات.

وقالت تساى - خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم السبت، بمقر الحزب: "إنها رفضت استقالة رئيس الوزراء وليام لاى لرغبتها فى أن يواصل برنامجها الإصلاحى"مضيفة : "اليوم علمتنا الديمقراطية درسًا يتعين علينا دراسة التوقعات المتزايدة للشعب وقبولها".

ومن المقرر أن تظل تساى رئيسة البلاد غير أن استقالتها من رئاسة الحزب لن يكون لها تأثير مباشر على أعمال الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات المخصصة لاختيار رؤساء البلديات وآلاف المناصب المحلية تعتبر اختبارًا مهمًا لإدارة تساى التى تولت مهام السلطة منذ عامين.

وقالت تساى ومسئولو حكومتها مرارا قبل الانتخابات : "إن الصين تحاول التأثير على نتائج الانتخابات بواسطة التنمر السياسى والأخبار الكاذبة"..وهى الاتهامات التى تنفيها بكين.