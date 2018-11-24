video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 05:21 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

دفاع نائب محافظ الإسكندرية يطالب بالبراءة للمتهمة من الرشوة واستغلال النفوذ

السبت، 24 نوفمبر 2018 04:06 م
دفاع نائب محافظ الإسكندرية يطالب بالبراءة للمتهمة من الرشوة واستغلال النفوذ محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

استمعت الدائرة الرابعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار الدكتور أسامة جامع، اليوم السبت، لمرافعة الدفاع، فى محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله.

 

طلب المحامى محمد حمودة، محامى المتهمة الأولى سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية، ببراءة موكلته من كل التهم المنسوبة إليهم بأمر الإحالة.

 

ودفع حمودة، ببطلان أذون النيابة العامة وقصورها على إصدار أى إذن يسمح لها بتسجيل المكالمات، وانعدام الدلائل والقرائن، وعدم وجود دليل صريح بتلقى الرشوة، كما دفع ببطلان أذون نيابة أمن الدولة، لصدورهم عن جريمة مستقبلية والبحث عن تحريات محاضر لم تقع بالفعل، وخرقها للمبادئ الدستورية بانتهاك حرمة تسجيل المكالمات إلا فى الضرورة القصوى.

 

كما دفع حمودة، بتناقض الأدلة وخلو أوراق القضية من أى إثبات للرشوة، وانعدام أى تسجيل يثبت صراحة لتهمة الرشوة، ولعدم وجود توقيعات من النيابة العامة قبل إصدار الإذن، ووجود تناقض بمحاضر التسجيلات الرقابة الإدارية عن التسجيلات النيابة العامة.

 

ودفع بانتفاء صلة المتهمة الأولى بجريمة التزوير لخلو أوراق القضية من دليل يقينى يفيد اشتراك المتهمة بالتزوير، وتناقض الدليل الضوئى والفنىً، وانتفاء أركان وعناصر جرائم استغلال النفوذ لعدم اختصاص المتهمة بالوظيفة المخصصة للقيام بالتهم المنسوبة بتلك القضية.

 

وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى.

 

يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال سعاد الخولى وبقية المتهمين فى القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضى، وذلك فى ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة.

 

وكانت النيابة قد باشرت التحقيقات فى القضية فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولى مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكى مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مبانى المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولى، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.

 

وتبين من التحقيقات أن سعاد الخولى طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 الاف جنيه، وأخذت منه مبلغ الـ 500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته "السرايا رويال بلازا" بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.

 

كما تبين من تحقيقات النيابة أن سعاد الخولى طلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات بحى العجمى، قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها الحقيقى لدى مسئولى الحى لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدى لمسكنها.. كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدى عبد الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية (دوان تاون) وفحص جدوى المشاركة فى الأرباح لتجديد التعاقد معه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تقدم تقرير فى قضية رشوة سعاد الخولى بتفريغ التسجيلات المحرزة (صور)

المكالمات الهاتفية فى رشوة سعاد الخولى.. 12 محادثة صوتية أبرزها حوار بين "الوزيرة" و"أيمن" تطلب حمام محشى وصنية رقاق وفراخ محشية.. والعيدية 20 ألف جنيه.. وأحد الراشين: "أنا بصلى الفجر علشان إحنا فى أيام مفترجة"

محافظ الإسكندرية يروى لـ"اليوم السابع" أغرب وقائع إزالات عقارات المشاهير.. سلطان: رشاوى سعاد الخولى عُرضت علىّ ورفضت.. ولن أقبل تبرعاً من رجل أعمال يخالف القانون.. أنا مش «سوبر مان» والفساد موجود بكل القطاعات

اخبار الحوادث

اخبار مصر

اخبار الحوادث اليوم

رشوة نائب محافظ الاسكندرية

رشوة يعاد الخولى

جنايات القاهرة

رشوة محافظ




لا تفوتك
‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة