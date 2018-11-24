حليف ترامب يتفاوض لكشف معلومات فى تحقيقات التدخل الروسى

كتبت - سالى حسام

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن حليفا مقربا من روجر ستون مستشار ترامب السابق، يتفاوض الآن مع المحقق روبرت مولر الذى يتولى تحقيقات التدخل الروسى.

وطبيعة المفاوضات بحسب مصادر مطلعة فإن جيروم كورسى، حليف ترامب يمكن أن يساعد مولر فى تحقيقاته حول ما إذا كانت حملة ترامب لديها معلومات حول تسريبات ويكيليكس واختراق البريد الإلكترونى الخاص بالحزب الديمقراطى خلال انتخابات 2016.

لكن روجر ستون، أدلى بتصريحات لوكالة الأسوشيتد برس قلل فيها من أهمية الخبر، قائلا: "من الواضح من مقاطع فيديو الأخيرة الخاصة به وتصريحاته الصحفية الأخيرة، أن صديقى الدكتور كورسى يتعرض لضغوط هائلة وبدأت هذه الضغوط فى التأثير عليه"، مضيفا أن كورسى تلقى طلبات بأن يقول أشياء لا يعتقد هو نفسه أنها حدثت.

وبحسب "واشنطن بوست"، فإنه حتى الأن لم تتم الصفقة بعد، ولا يعرف ما سيحصل عليه كورسى منها، لكن المعروف أن كورسى قال فى السابق إنه يشعر أنه سيتعرض للاتهام الرسمى قائلا "لا أعرف تحديدا ما سيتم اتهامى به ولكنى وأنا عمرى 72 عاما أواجه خسارة منزلى والفصل عن عائلتى".