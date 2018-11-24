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جنايات دمنهور تناقش الطبيب المسئول عن تشريح جثة الأنبا إبيفانيوس

السبت، 24 نوفمبر 2018 12:46 م
جنايات دمنهور تناقش الطبيب المسئول عن تشريح جثة الأنبا إبيفانيوس الراهب المشلوح أشعياء المقارى
البحيرة - ناصر جودة
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واصلت اليوم محكمة جنايات دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر،  جلسات محاكمة المتهمين وائل سعد تواضروس الراهب المشلوح أشعياء المقارى، والراهب فلتاؤوس المقارى بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير الأنبا أبو مقار بوادى النطرون.

 قامت المحكمة بسماع شهود الإثبات والنفى فى القضية، ومناقشة المتهمين، بالإضافة إلى الاستماع إلى طلبات هئية الدفاع، كما  سمحت المحكمة بمناقشة هيئة الدفاع للطبيب الشرعى الدكتور ياسر بركات الذى قام بتشريح جثة المجنى عليه الأنبا إبيفانيوس، وكذلك سماع شهادة الراهب شنودة المقارى، أحد الرهبان المقيمين بدير أبو مقار بوادى النطرون.

كان المستشار ناصر الدهشان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قد قرر أواخر أغسطس الماضى إحالة الراهبين "أشعياء"، و"فلتاؤوس" ، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، محبوسين، لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد .

ووجهت النيابة للراهب المشلوح أشعياء المقارى واسمه العلمانى "وائل سعد تاوضروس" والراهب "فلتاؤس المقارى" تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لأسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ارتكاب الراهب المشلوح جريمة قتل رئيس دير الأنبا مقار، الذى عثر على جثته داخل الدير أمام القلاية الخاصة به، بمساعدة صديقه الراهب فلتاؤس المقارى.


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