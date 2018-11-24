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جماعة بوكو حرام تخطف 16 فتاة فى جنوب شرق النيجر

السبت، 24 نوفمبر 2018 07:21 م
جماعة بوكو حرام تخطف 16 فتاة فى جنوب شرق النيجر بوكو حرام
(أ ف ب)
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خطف مسلحون يعتقد أنهم عناصر فى جماعة بوكو حرام النيجيرية ليل الجمعة السبت "نحو عشر بنات" فى قرى فى جنوب شرق النيجر بالقرب من الحدود مع نيجيريا، كما ذكر عضو مجلس محلى ومنظمة غير حكومية.

وقال عضو المجلس المحلى فى منطقة ديفا: "ما زلنا لا نعرف عدد (الرهائن)، يمكن أن نقدره بنحو عشر بنات خطفن فى قرى مختلفة".

وأضاف المصدر نفسه الذى طلب عدم كشف هويته أن العملية شملت "ثلاث أو أربع بلدات على الأقل وما زلنا نجهل العدد الدقيق للأشخاص المخطوفين".

وأكد مصدر قريب من إدارة منطقة ديفا المعلومات بدون أن يذكر رقما دقيقا. وقال إن "الأمر يمكن أن يتعلق بضربة لبوكو حرام".

من جهته، أعلن كاكا تودا الذى يعمل فى المنظمة غير الحكومية "التيرناتيف ايسباس سيتوايان" المتمركزة فى نيامى ويعمل ناشطوها فى منطقة ديفا أن "الجماعة الإرهابية بوكو حرام خطفت 16 فتاة فى قريتين فى منطقة تمور".

وأضاف أن المخطوفات هن "تسع مواطنات من قرية بلاهاردي" و"سبع فتيات من باغي"، قدر مصدر محلى عدد الذين نفذوا عملية الخطف "بأكثر من خمسين" مهاجما.

 


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جماعة بوكو حرام

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