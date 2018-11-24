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السبت، 24 نوفمبر 2018 08:58 ص
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تقرير أمريكى يؤكد أن تغير المناخ سيضر بالاقتصاد بحلول نهاية هذا القرن

السبت، 24 نوفمبر 2018 08:00 ص
تقرير أمريكى يؤكد أن تغير المناخ سيضر بالاقتصاد بحلول نهاية هذا القرن دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
(رويترز)
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قال تقرير حكومى صدر يوم الجمعة، إن تغير المناخ سيكلف الاقتصاد الأمريكى مئات مليارات الدولارات بحلول نهاية هذا القرن، مما سيضر بكل شيء من صحة الإنسان إلى البنية التحتية والإنتاج الزراعي، ورفض البيت الأبيض التقرير وقال إنه غير دقيق.

وأوجز التقرير الذى كتبته أكثر من 12 وكالة وإدارة حكومية أمريكية التأثيرات المتوقعة لارتفاع حرارة الأرض، فى كل ركن من المجتمع الأمريكى وذلك فى تحذير شديد يتناقض مع برنامج إدارة الرئيس دونالد ترامب المؤيد للوقود الأحفوري.

وقال تقرير الجزء الثانى من التقييم الوطنى الرابع بشأن المناخ "مع استمرار زيادة الانبعاثات بمعدلات تاريخية، فمن المتوقع أن تصل الخسائر السنوية فى بعض القطاعات الاقتصادية إلى مئات المليارات من الدولارات بحلول نهاية هذا القرن وهو أكثر من الناتج المحلى الإجمالى الحالى فى العديد من الولايات الأمريكية".

وقال التقرير إن ارتفاع حرارة الأرض سيضر بالفقراء بشكل غير متناسب وسيقوض على نطاق واسع صحة الإنسان ويدمر البنية التحتية ويحد من توافر المياه ويغير الخطوط الساحلية ويزيد التكاليف فى الصناعات من الزراعة إلى مصائد الاسماك وإنتاج الطاقة.

لكن التقرير قال إنه إذا تم كبح انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى بشكل كبير، فيمكن أن تتغير التوقعات الخاصة بحدوث المزيد من الأضرار بالرغم من أن الكثير من تأثيرات تغير المناخ بما فى ذلك العواصف والجفاف والفيضانات الأكثر تواترا والأكثر قوة، قد بدأت بالفعل.

ويكمل هذا التقرير دراسة صدرت فى العام الماضى خلصت إلى أن البشر هم المحرك الرئيسى لارتفاع حرارة الأرض وحذرت من تأثيرات كارثية محتملة على الكوكب.

وتتعارض هذه الدراسات مع السياسات فى عهد ترامب الذى تراجع عن حماية البيئة والمناخ إبان فترة الرئيس السابق باراك أوباما، ليزيد إنتاج الوقود الأحفورى المحلى بما فى ذلك النفط الخام وهو بالفعل عند أعلى مستوى فى العالم بما يفوق السعودية وروسيا.

 

 


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تغير المناخ

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