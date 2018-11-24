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تفاصيل التحقيق مع متهمين تسببا فى مصرع 3 فتيات خلال حادث بالتجمع الخامس

السبت، 24 نوفمبر 2018 09:31 م
تفاصيل التحقيق مع متهمين تسببا فى مصرع 3 فتيات خلال حادث بالتجمع الخامس جثة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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استمعت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، لمتهمين تسببا فى وفاة 3 فتيات أثناء عبور الطريق بالتجمع الخامس.

 

وتبين للنيابة أن المتهمين لم يتمكنا من السيطرة على سرعة السيارة قبل الاصطدام بالفتيات، خلال عبور الطريق، وقررت النيابة إخلاء المتهمين لعدم وجود شبهة جنائية.

 

وصرحت نيابة القاهرة الجديدة، بدفن 3 فتيات، لقى مصرعهن أثناء عبورهن شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس.

 

ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة التجمع الخامس، إخطارا من مستشفى التجمع، يفيد بحضور 4فتيات فى حالة حرجة صدمتهن سيارة أثناء عبورهن الشارع، وتوفى فى الحال 3منهن والرابعة فى حالة حرجة وجميعهن فى سن 14عاما، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


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