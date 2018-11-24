"تصديرى مواد البناء" يبحث مع 35 شركة من غانا زيادة صادرات القطاع

كتب إسلام سعيد

قالت الدكتورة حنان إسماعيل المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء إنه تم إيفاد بعثة من المجلس لدولة غانا، فى الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر الحالى بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى ممثل فى المكتب التجارى المصرى باكرا عاصمة غانا وبرعاية البنك المصرى لتنمية الصادرات.

وأشارت إسماعيل إلى أنه تم عقد مباحثات ناجحة مع 35 شركة غانية متخصصة فى مجال استيراد مواد البناء، حيث تستورد غانا العديد من سلع القطاع وبنحو 1.986 مليار دولار طبقا لأرقام عام 2017، وهو ما يوفر العديد من الفرص لتعزيز تعاملاتنا مع السوق الغانية خاصة فى ظل معدلات النمو الاقتصادى الذى تحققه غانا سنويا، حيث تعد من أسرع الدول الافريقية نموا.

وقالت، فى بيان لها، إن بعثة المجلس التصديرى ضمت شركات تعمل فى معظم قطاعات مواد البناء مثل المنتجات الجبسية، الواح البولى كربونيت، قطع ومواسير الصرف والتغذية بالمياه، المواد العازلة والاسفلتية، منتجات الألومنيوم، الرخام والجرانيت، والسيراميك.

وأضافت أن البعثة استفادت من خبرات شركة النصر للاستيراد والتصدير وتواجدها القوى فى العديد من الأسواق الأفريقية إلى جانب رعاية البنك المصرى لتنمية الصادرات الذى قدم حلولا تمويلية لتسهيل عقد صفقات تصديرية بين الشركات المصرية ونظيرتها الغانية.

وأوضحت أن المجلس التصديرى يتبنى خطة لتنظيم المزيد من البعثات الترويجية لمنتجات القطاع لدعم استراتيجية الدولة لفتح أسواق جديدة ومضاعفة صادرات المنتجات المصرية، مشيرة الى زيارة غانا تأتى ايضا لدعم علاقات التعاون بين البلدين ولاستكمال اللقاءات بين الجانبين للوصول إلى اتفاقات تصديرية وعقود طويلة .

وأشارت إلى أهمية التواجد الدائم لمنتجاتنا فى أفريقيا والتعاون معها تجاريا. وقالت إن البعثة زارت أهم أسواق مواد البناء بغانا وأكبر الشركات التجارية المتخصصة فى بيع منتجات مواد البناء وذلك للتعرف على احتياجات السوق الغانية.

من جهته قال محمد حسانين رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى بأكرا: إن بعثة المجلس التصديرى ركزت على القطاعات التى عليها طلب كبير فى غانا، وهو ما أضاف ثقل للمباحثات الثنائية التى تم تنظيمها مع اهم مستوردى تلك المنتجات فى غانا وشركات البعثة.

وأضاف أن المكتب التجارى المصرى بأكرا رتب أيضا لاجتماع مع كبار المسئولين بوزارة النقل الغانية لعرض الإمكانيات المصرية وبحث فرص التعاون المشترك لتلبية احتياجات السوق الغانية. موضحا أن الزيارة كانت ثرية واستفاد منها الجانبين، لافتا إلى أن المكتب التجارى سيتابع تنفيذ الاتفاقيات التصديرية التى عقدتها البعثة خلال الزيارة وايضا المفاوضات لعقد صفقات اخرى مستقبلا.

واكد أهمية جهود القطاعات التصديرية المختلفة لفتح أسواقا جديدة لمنتجاتنا فى أفريقيا والتى ستنعكس على مضاعفة حجم العلاقات التجارية بين مصر وافريقيا.