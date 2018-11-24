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بعد قليل.. مؤتمر الداخلية للإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

السبت، 24 نوفمبر 2018 12:22 م
بعد قليل.. مؤتمر الداخلية للإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن وزارة الداخلية - أرشيفية
كتبت ــ دينا الحسينى
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تعلن وزارة الداخلية بعد قليل، فى مؤتمر صحفي يعقد  بمصلحة التدريب بحضور اللواء صلاح الشاهد مساعد وزير الداخلية عن قبول دفعة جديدة من معاوني الأمن"ذكور- إناث".
 
كما سيتم الإعلان عن شروط القبول ومواعيد الاختبارات وأماكن سحب كراسات التقدم والإمتيازات المقدمة للطلبة الدارسين ومدة الدراسة وأماكن الاختبارات.
 
جدير بالذكر، أن معهد معاوني الأمن  تأسس في ديسمبر 2014 عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ، على أن يكون المتقدم للالتحاق بالمعهد من حملة الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
 
 
 
 
 

 


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