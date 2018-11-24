بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا تدين الهجوم الإرهابى على مركز شرطة تازربو

جنيف (أ ش أ)

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، الهجوم الإرهابى الدامى الذى طال مركز شرطة (تازربو) جنوب شرق ليبيا.

وقالت البعثة - فى بيان وزعته الأمم المتحدة بجنيف اليوم السبت، إن الهجوم على مركز شرطة تازربو، الذى نسب إلى تنظيم (داعش)، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 9 آخرين بينما لا يزال 3 أشخاص فى عداد المفقودين ويرجح أنهم اختطفوا .

ودعت البعثة إلى الإفراج الفورى عن المخطوفين وإعادتهم إلى أسرهم بشكل آمن، مذكرة أطراف النزاع بوجوب التزامهم بحماية المدنيين، مطالبا إياهم بالكف فورا عن استهداف المدنيين والأهداف المدنية امتثالا للقانون الدولى.

ودعت بعثة الأمم المتحدة جميع الأطراف الليبية إلى نبذ خلافاتهم وتوحيد جهودهم الرامية إلى سحق الإرهاب الذى يهدد استقرار البلاد وأمنها.