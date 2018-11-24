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بدء التصويت فى الانتخابات البرلمانية بالبحرين

السبت، 24 نوفمبر 2018 07:30 ص
بدء التصويت فى الانتخابات البرلمانية بالبحرين اقتراع _ صورة أرشيفية
(رويترز)
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قالت وكالة أنباء البحرين، إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين صباح اليوم السبت، للتصويت فى الانتخابات البرلمانية.

وقالت الوكالة، إن التصويت بدأ فى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلى (0500 بتوقيت جرينتش) ويستمر حتى الساعة الثامنة مساء. ويصل عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت فى الانتخابات 365 ألفا و467 ناخبا.

وقالت الحكومة إن 506 مرشحين يخوضون الانتخابات، مع مشاركة أكبر عدد من المرشحات، وتتوقع نسبة إقبال أكبر على التصويت مقارنة بعام 2014 حينما بلغت النسبة 53 فى المئة عندما قاطعت جماعات المعارضة الانتخابات.

 

 


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