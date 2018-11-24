اليوم.. انطلاق 44 رحلة داخلية من مطار القاهرة متجهة للمدن السياحية

كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى

يشهد مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، انطلاق 44 رحلة متجهة للمدن السياحية المصرية، حيث تسير مصر للطيران 35 رحلة جوية إلى الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ، وذلك فى إطار خطة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى لزيادة الرحلات لتنشيط حركة السياحة الداخلية.

وتسير مصر للطيران اليوم 8 رحلات إلى مدينة الأقصر، و11 رحلة إلى مدينة أسوان، و6 رحلة إلى مدينة شرم الشيخ، و6 رحلات إلى مدينة الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من مدينة برج العرب ومرسي علم واسيوط وسوهاج.

كما تسير بعض الشركات الخاصة العاملة بمطار القاهرة الدولي 3 رحلات إلى مدينة الأقصر، ورحلتين إلى مدينة شرم الشيخ، و3 رحلات الى مدينة أسوان.

وتعمل وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة علي تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصري للتعرف علي معالم مصر السياحية والأثرية.

وتقوم فرق من العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الركاب وتوجيههم لإنهاء اجراءات سفرهم، وتقديم كافة الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة.