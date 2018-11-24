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النيابة تطلب تحريات الشرطة حول مصرع شاب صعقا بالكهرباء بالبدرشين

السبت، 24 نوفمبر 2018 05:00 ص
النيابة تطلب تحريات الشرطة حول مصرع شاب صعقا بالكهرباء بالبدرشين جثه_أرشيفيه
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع شاب صعقا بالكهرباء ، أثناء تواجده بالمحل الخاص به فى البدرشين، نتيجة سقوط الأمطار أمس الجمعة، وطلبت التقرير الطبى الخاص بالمتوفى للوقوف على ظروف وملابس وفاته.

كانت غرفة النجدة تلقت بلاغا يفيد مصرع الشاب  "ز.م" نتيجة إصابته بصعق كهربائى، وتوصلت تحريات رجال المباحث ، الى أن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة   خلال تواجده بالمحل الخاص به، حيث أدى سقوط الأمطار إلى حدوث ماس كهربائى ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق ، وأصدرت قرارها السابق . 

 


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