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عقب جولته فى الحديدة..

المبعوث الأممى لليمن يلتقى الحكومة اليمنية بالرياض الإثنين المقبل

السبت، 24 نوفمبر 2018 12:49 م
المبعوث الأممى لليمن يلتقى الحكومة اليمنية بالرياض الإثنين المقبل مارتن جريفيث
إيمان حنا
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يتوجه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، إلى العاصمة السعودية الرياض، للقاء مسؤولين في الحكومة اليمنية، بحسب وكالة فرانس برس نقلا عن مصدر فى الأمم المتحدة اليوم.

وقال المصدر ، أن جريفيث سيلتقى الاثنين المقبل، مسؤولين فى الحكومة اليمنية فى الرياض، حيث يقيم الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى وعدد من الوزراء اليمنيين فى الرياض.

يأتى ذلك بعد أن أنهى المبعوث الأممى لقاءاته مع الطرف الحوثى فى صنعاء مع القيادى فى صفوف الحوثيين محمد على الحوثى، وأعقبها زيارته للحديدة .

ويعمل مبعوث الأمم المتحدة على تهيئة الأرضية لمفاوضات سلام أعلنت واشنطن مساء الأربعاء أنها ستعقد مطلع ديسمبر في السويد.

وأعلنت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي استعدادها للمشاركة فى المشاورات التى من المقرر انطلاقها الشهر المقبل فى السويد .

وكان جريفيث قد قام أمس بأولى زيارته للحديدة ، مؤكدا أنه اتفق مع المتمردين الحوثيين على إجراء مفاوضات حول قيام الأمم المتحدة ب "دور رئيسي" في ميناء المدينة الذي يشكل شريان حياة رئيسيا لملايين اليمنيين.

وقال المبعوث الأممي الجمعة "أنا هنا اليوم لأخبركم أننا قد اتفقنا على أن الأمم المتحدة يجب أن تنخرط الآن وبشكل عاجل في مفاوضات تفصيلية مع الأطراف للقيام بدور رئيسي في ميناء الحديدة، وأيضا على نطاق أوسع".

 


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