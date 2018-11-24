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"القومى للإدارة" يكشف عن الصيغة النهائية لمدونة سلوك موظفى الدولة

السبت، 24 نوفمبر 2018 04:50 ص
"القومى للإدارة" يكشف عن الصيغة النهائية لمدونة سلوك موظفى الدولة جانب من الورش بالمعهد القومى للإدارة
كتب : مصطفى عبد التواب
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كشفت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، إن المعهد يعكف حاليًا على كتابة الصياغة النهائية لمدونة السلوك الوظيفى لموظفى الحكومة، والتى تتضمن قواعد الحفاظ على الوظيفة العامة، بما يتماشى مع مستجدات قانون الخدمة المدنية والخطة الوطنية لمكافحة الفساد ورؤية مصر 2030.

وأضافت شريف لـ"اليوم السابع" أن المعهد بتوجيهات من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، طرح المسودة الأولى للمدونة للحوار المجتمعى واستمع إلى ملاحظات الجهات المختلفة، مؤكدة أن المدونة تشمل كل ما يتعلق بدور الموظف العام لخدمة المواطن وخدمة الوظيفة العامة، مؤكدة أنها تضع ضوابط للتعامل مع الموظفين المرتكبين لجرائم كالرشوة أو أى مخالفة قانونية وأخلاقية.


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