القبض علي شبكة لممارسة الدعارة والاتجار بالبشر فى شرم الشيخ

تمكّنت مباحث قسم ثان بشرم الشيخ من ضبط شبكة لممارسة الدعارة والأعمال المنافية للآداب والاتجار بالبشر بشرم الشيخ.

تلقّى اللواء احمد عقيل مساعد وزير الداخلية و مدير أمن جنوب سيناء إخطارًا من اللواء مدحت السقا مدير المباحث الجنائية بجنوب سيناء يفيد بضبط شبكة لممارسة الدعارة والأعمال المنافية للآداب والاتجار بالبشر بشرم الشيخ مكونة من خمسة متهمين يقومون بإجبار الفتيات علي ممارسة الدعارة والأعمال المنافية للأداب بمقابل مادي لراغبي المتعة الحرام من السائحين.

وكانت قد وردت معلومات للعميد احمد الحوشي رئيس فرع البحث الجنائي بشرم الشيخ بقيام خمسة متهمين بتكوين شبكة لممارسة الدعارة والاعمال المنافية للأداب بشرم الشيخ من راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي وتكونت الشبكة بمعرفة متهم ومتهمة .

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد احمد عامر رئيس مباحث قسم ثان شرم الشيخ تحت اشراف المقدم احمد عليان مفتش مباحث القسم وقام النقيب محمد عفيفي معاون مباحث القسم والذي قام بضبط المتهمين بعد اتخاذ الاجراءات القانونية وهم:



- "صباح . م" 45 عاما من محافظة الغربية



- " عبدالهادي . س" 27 عاما من محافظة الغربية



- "ايمان.ا" 26 عاما محافظة كفر الشيخ



-"امل . ج" 22 عاما من محافظة الاسكندرية



-"ياسمين . ع" 17 عاما من محافظة المنوفية



وبحوزتهم 7 هواتف محمولة لتسهيل التواصل بعملائهم من راغبي المتعة الحرام.



وتم تحرير محضر رقم 1607 لسنة 2018 جنح ثاني شرم الشيخ وتم إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق .

