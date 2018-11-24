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القبض على 5 متهمين بحوزتهم مخدرات بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

السبت، 24 نوفمبر 2018 03:29 م
القبض على 5 متهمين بحوزتهم مخدرات بقصد الاتجار فى الإسماعيلية اللواء محمد فوزى، مدير مباحث الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام  من القبض على 5 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة بقصد  الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان  اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط  كلا من المتهم "محمد.م.ا"27 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 150 جرام  وسلاح أبيض "مطواه" ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.ع.ح"23 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 200 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.م.م"26 عاما دبلوم صنايع مقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته 23 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.م.أ"23 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته 3 قطع من مخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول .

كما تم ضبط كلا من المتهم "سيد.ف.س"18 عاما والمتهم "ابراهيم .ط.ا"19 عام عاطلين مقيمين دائرة مركز فايد بحوزتهما 6 قطع حشيش تزن حوالى 200جرام وسلاح ابيض"كتر" ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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