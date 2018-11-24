القبض على موظف كهرباء بحوزته عدادين قبل بيعها بالسوق السوداء غربى الأقصر

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، من ضبط موظف بكهرباء الأقصر وبحوزته عدادات كهرباء كان ينوى بيعها بالسوق السوداء، واثنين آخرين بحوزتهما بندقية آلية، وذلك بأيادى رجال مركز شرطة القرنة غربى المحافظة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من النقيب محمد مدنى رئيس مباحث القرنة، يفيد بتمكن النقيب محمد غريب معاون المباحث، والملازمين إسلام عبدالرؤوف وأحمد راجح، من ضبط "ج.ع.م" 35 سنة موظف بالكهرباء، وبحوزته إثنين عداد كهرباء لبيعها بالسوق السوداء.