video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 05:20 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على ثلاثة هاربين من أحكام بالسجن المؤبد بشبين القناطر

السبت، 24 نوفمبر 2018 04:45 م
القبض على ثلاثة هاربين من أحكام بالسجن المؤبد بشبين القناطر متهم - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

ألقت مباحث مركز شرطة شبين القناطر، القبض على ثلاثة عاطلين هاربين من حكمى بالسجن المؤبد، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائى، بقيام ضباط مباحث المركز بضبط المدعو "ع م" 35 سنة، عاطل ومقيم بندر شبين دائرة مركز شبين القناطر.. محكوم عليه فى القضية رقم 17086 لسنة 2018م جنايات مركز شبين القناطر – مخدرات كلى رقم 1556لسنة 2018م، الحكم بالسجن المؤبد، و"ا. ش" 24سنه، مقيم دائرة مركز شبين القناطر، محكوم عليه فى القضية رقم 16696 لسنة 2018م جنايات مركز شبين القناطر – مخدرات ، كلى رقم 1854 لسنة 2018م ، الحكم بالسجن المؤبد.

 

وا.س ع "32 سنة، عاطل ومقيم بندر شبين دائرة مركز شبين القناطر، محكوم عليه فى القضية رقم 1161 لسنة 2018م جنايات مركز شبين القناطر استيلاء ، كلى رقم 1136 لسنة 2018م، الحكم بالسجن المؤبد، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة 8 أطباء وممرضين بوحدة صحية بشبين القناطر للتحقيق لتغيبهم عن العمل

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

اخبار محافظة القليوبية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة