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العصار ورئيس هيئة قضايا الدولة يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين.. صور

السبت، 24 نوفمبر 2018 09:59 ص
العصار ورئيس هيئة قضايا الدولة يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين.. صور الدكتور محمد سعيد العصار
كتب ــ زكى القاضى
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شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والمستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وهيئة قضايا الدولة بمقر ديوان عام الوزارة، بهدف التعاون فى العديد من المجالات التى تخدم تنفيذ المشروعات لصالح هيئة قضايا الدولة.  

أوضح "العصار"، أنه بموجب هذا البروتوكول تقوم وزارة الإنتاج الحربي  بتنفيذ محطات الطاقة الشمسية ولمبات الليد وموفر المياه الذكى وكاميرات المراقبة، إلى جانب توريد المعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية لصالح هيئة قضايا الدولة.
 
ومن جانبه، أعرب المستشار حسين عبده رئيس هيئة قضايا الدولة عن ثقته فى وزارة الإنتاج الحربي لما تتميز به من دقة والتزام فى تنفيذ المشروعات الموكلة إليها ولما لها من خبرات فى مختلف المجالات التى يمكن الاستفادة منها فى تنفيذ خطة هيئة قضايا الدولة، لرفع كفاءة وتطوير المبانى التابعة لها أو تنفيذ المشروعات الجديدة التى ترغب فى إقامتها.
 
وأضاف "عبده" أن الهيئة تسعى إلى تنفيذ العديد من المشروعات بمشاركة الجهات الوطنية كوزارة "الإنتاج الحربي" وبالاستعانة بمنتجاتها المشهود لها بالكفاءة وبما يخدم المواطن المصرى ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى للبلاد.
 
اللواء العصار ورئيس هيئة قضايا الدولة
اللواء العصار ورئيس هيئة قضايا الدولة

توقيع البروتوكول
توقيع البروتوكول

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

جانب من توقيع البرتوكول
جانب من توقيع البروتوكول
 

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الانتاج الحربى

قضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة




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