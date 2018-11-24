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الرئيس اللبنانى: أزمة تشكيل الحكومة كبرت ولم تعد أزمة صغيرة

السبت، 24 نوفمبر 2018 03:30 م
الرئيس اللبنانى: أزمة تشكيل الحكومة كبرت ولم تعد أزمة صغيرة ميشال عون
أ ش أ
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وصف الرئيس اللبناني ميشال عون، أزمة تشكيل الحكومة الجديدة في بلاده، بأنها لم تعد أزمة صغيرة.

جاء ذلك في تصريح مقتضب أدلى به الرئيس اللبناني خلال استقباله ظهر اليوم وفدا من الرياضيين اللبنانيين.

وكان الأمين العام لـ (حزب الله) حسن نصر الله، قد أعلن أن الحزب لن يقدم أسماء مرشحيه لشغل الوزارات الثلاث المحددة له، ولن يسمح بتشكيل الحكومة، إلا بعد أن يتمثل حلفاؤه عن الطائفة السُنّية من فريق 8 آذار، خصما من الحصة الوزارية لتيار المستقبل (الممثل السياسي الأكبر للطائفة السُنّية في لبنان) الذي يتزعمه سعد الحريري، وهو الأمر الذي اعتبره عدد كبير من القوى السياسية بمثابة استقواء بقوة السلاح من جانب الحزب على الدستور ومقدرات الدولة اللبنانية.

وأعلن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ردا على نصر الله، رفضه المطلق لهذا الشرط الذي وضعه حزب الله، وأنه لن يسمح بتحقيقه حتى وإن اقتضى الأمر اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، واصفا مجموعة النواب الستة السُنّة الذين يصر الحزب على توزير أحدهم، بأنهم "حصان طروادة" وأنه جرى حشدهم في كتلة نيابية اصطُنعت مؤخرا بإيعاز من حزب الله بقصد عرقلة تشكيل الحكومة.

 


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لبنان

حسن نصر الله




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