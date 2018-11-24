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الرئيس العراقى يشيد بدعم بريطانيا لبلاده في حربها ضد الإرهاب

السبت، 24 نوفمبر 2018 11:27 ص
الرئيس العراقى يشيد بدعم بريطانيا لبلاده في حربها ضد الإرهاب برهم صالح
أ ش أ
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أكد الرئيس العراقي برهم صالح أهمية العلاقات التي تربط العراق والمملكة المتحدة، مشيدا بدور بريطانيا في دعم العراق، خاصة في حربه ضد الإرهاب.

وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للأنباء العراقية نينا اليوم السبت - أن الرئيس صالح التقى في مقر إقامته بروما وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستر بيرت، حيث بحثا آخر التطورات في المنطقة ودور العراق إقليميا ومساهمته في إحلال السلام في المنطقة، فضلا عن جهود ترسيخ الأمن في البلاد وإعادة الإعمار.

من جانبه، شدد الوزير بيرت على سعي بلاده لتطوير علاقاتها مع العراق، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

 


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المملكة المتحدة

العراق

الإرهاب




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