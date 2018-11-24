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الرئيس الإيرانى يدعو المسلمين للإتحاد ضد أمريكا

السبت، 24 نوفمبر 2018 11:11 ص
الرئيس الإيرانى يدعو المسلمين للإتحاد ضد أمريكا روحانى
رويترز
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دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني المسلمين في جميع أنحاء العالم اليوم السبت للاتحاد ضد الولايات المتحدة بدلا من "بسط السجاجيد الحمراء للمجرمين".

وفي مايو أيار أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على إيران بعد أن أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين طهران وقوى عالمية والذي كان من شأنه رفع تلك العقوبات عن إيران.

وقال روحاني في كلمة في مؤتمر دولي للوحدة الإسلامية بطهران بثها التلفزيون الإيراني على الهواء مباشرة "الرضوخ للغرب الذي تتزعمه أمريكا خيانة لديننا... وضد الأجيال القادمة في هذه المنطقة".

وقال روحاني مشيرا فيما يبدو إلى السعودية ودول خليج أخرى تربطها علاقات وثيقة بواشنطن "لدينا اختيار بين أن نبسط السجاجيد الحمراء للمجرمين أو أن نقف بقوة في وجه الظلم ونظل مؤمنين بنبينا وقرآننا وإسلامنا".

وإيران والسعوديان خصمان إقليميان يقدمان الدعم لأطراف متحاربة في سوريا واليمن وجماعات سياسية مختلفة في العراق ولبنان.

وقال روحاني مشيرا إلى عقود تسليح بين السعودية والولايات المتحدة "نحن مستعدون للدفاع عن مصالح الشعب السعودي في مواجهة الإرهاب والعدوان والقوى العظمي... ولا نطلب 450 مليار دولار مقابل ذلك".

 

 


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