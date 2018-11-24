الحزب الحاكم فى تايوان يقر بهزيمته الانتخابية فى مدينة جنوبية

تايبه (رويترز)

أقر الحزب الديمقراطى التقدمى الحاكم المؤيد للاستقلال فى تايوان اليوم السبت، بهزيمته فى الانتخابات البلدية فى مدينة كاوهسيونج الجنوبية المهمة.

وأقر تشن تشى-ماى بالهزيمة أمام منافسه هان كوه-يو من حزب كومينتانج المعارض الموالى للصين وهنأه بالفوز فى الانتخابات فى تصريحات بثتها قنوات التلفزيون التايوانى على الهواء.

وقال رئيس الوزراء وليام لاى اليوم السبت، إنه قدم استقالته للرئيسة بعد هزيمة الحزب فى الانتخابات البلدية.

وكتب بيانا على صفحته على موقع فيسبوك قال فيه "تظهر نتائج الانتخابات أن الشعب غير راض، لذلك أشعر بالأسف وأقدم استقالتى للرئيسة تساى إينج-وين متحملا المسؤولية السياسية".

لكن الرئيسة أعلنت خلال مؤتمر صحفى أنها لم تقبل استقالة رئيس الوزراء.

وقالت إنها استقالت من منصبها كزعيمة للحزب الديمقراطى التقدمى بعد الهزيمة فى الانتخابات.