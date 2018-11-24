التعليم الفنى بالقليوبية ينظم لقاءات توعوية للقضاء على فيروس C

القليوبية - إبراهيم سالم

واصلت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية برئاسة طه عجلان، فعاليات حملة الكشف والتوعية لطلاب ومعلمى وموظفى التعليم بالمحافظة، برعاية الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، وعاطف سلامة وكيل المديرية، وذلك استمرارا لفعاليات المبادرة الرئاسية القومية للقضاء على فيروس سى2020م، والتى تتضمن الكشف المبكر لمرض فيروس سى والأمراض السارية (ارتفاع ضغط الدم والسكرى والسمنة)، والتى إنطلقت اعتبارا من أول أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الجارى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ونظمت إدارة التعليم الفنى بالمديرية برئاسة المهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفنى، لقاء توعويا بالقاعة الكبرى بمدرسة بنها الزراعية، تزامنا مع حملة مليون صحة لمكافحة فيروس سى، بحضور عماد عبد الوهاب مسئول ملف الحملة بمديرية التربية والتعليم ومشاركة 90 منسقا من مدارس التعليم الفنى، و150 طالبا، وعددا من أولياء الأمور ليكونوا سفراء لنقل الوعى إلى جميع الطلاب والمجتمع المحيط.

وقال المهندس الصادق السيد، إن الحملة التى تستهدف توقيع الكشف الطبى على طلاب التعليم الثانوى ستنطلق اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل بجميع المدارس على مستوى المحافظة.

وأشار، إلى أهمية المشاركة فى الحملة، والقيام بالتحليل للكشف المبكر عن المرض والعلاج منه، وإلى دور المنسقين فى تيسير الإجراءات ومساعدة اللجان الطبية أثناء قيامها بواجباتها وكذا التواصل مع كافة الجهات ذات الصلة.

وأوضح مدير عام التعليم الفنى، أن المستهدف يوميا الكشف الطبى على قرابة المائة طالب، مؤكدا أن التعليم الفنى برجاله قادرون على نجاح الحملة وتقديم النموذج المثالى ليحتذى به الجميع .

كانت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، قد شهدت حملة لتوقيع الكشف الطبى على موظفى ديوان مديرية التربية والتعليم، والتى استهدفت 1300 موظفا بالديوان، وقام طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم وعاطف سلامة وكيل المديرية، وعددا من قيادات المديرية بإجراء التحاليل الطبية والإشراف على تنفيذ الحملة بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.

من جانبه وجه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على إطلاقه لتلك المبادرة التى تستهدف الحفاظ على صحة المصريين وعلاج المرضى منهم بما ينعكس مستقبلا على الوطن واقتصاده الذى يبنى على مواطنين اصحاء بدنيا وفكريا وعلميا .



توعية الطلاب والمعلمين القليوبية للقضاء على فيروس سى



توعية الطلاب والمعلمين القليوبية للقضاء على فيروس سى



توعية الطلاب والمعلمين القليوبية للقضاء على فيروس سى



توعية الطلاب والمعلمين القليوبية للقضاء على فيروس سى