التعاقد مع "سيسترا" الفرنسى استشاريًا لمشروع مد المترو لقليوب الأسبوع الجارى

كتب رضا حبيشى

أكد المهندس طارق أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالهيئة القومية للأنفاق، توقيع التعاقد الأسبوع الجارى مع المكتب الاستشارى الفرنسى "سيسترا" للقيام بالأعمال الاستشارية لمشروع مد الخط الثانى لمترو الأنفاق من شبرا الخيمة إلى قليوب.

كانت لجنة البت الرئيسية بالهيئة القومية للأنفاق اعتمدت فوز المكتب الاستشارى الفرنسى "سيسترا" للقيام بالأعمال الاستشارية لمشروع مد الخط الثانى لمترو الأنفاق من شبرا الخليمة إلى قليوب بقيمة إجمالية 50.163 مليون جنيه، على أن يقوم المكتب الاستشارى بالدراسات التفصيلية والتصميمات والإشراف على أعمال تنفيذ المشروع.