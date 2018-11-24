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"الاتصالات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

السبت، 24 نوفمبر 2018 09:00 م
"الاتصالات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدر قطاع الاتصالات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 283.4 مليون ورقة بقيمة 793.5 مليون جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 248 مليون ورقة، بقيمة 946.8 مليون جنيه. 
 
  فيما احتل قطاع العقارات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 220.3 مليون ورقة بقيمة 694.4 مليون جنيه، تلاه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 78.6 مليون ورقة بقيمة 323.1 مليون جنيه، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بحجم تداول بلغ 76.2 مليون ورقة بقيمة 135.3 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 60.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 231.7 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 36.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 161.6 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 26.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 1226.7 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 18.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 211.5 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 18.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 128.8 مليون جنيه.
 
وحل قطاع الكيماويات والرعاية الصحية والأدوية، فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 13.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 107.1 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 9.5 مليون ورقة بقيمة 64 مليون جنيه.

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