الإكوادور تؤكد احتياجها إلى 550 مليون دولار لمساعدة لاجئى فنزويلا

كيتو (رويترز)

قال مسؤول فى الإكوادور، الجمعة، إن بلاده تحتاج إلى نحو 550 مليون دولار لتقديم المساعدة لمواطنى فنزويلا الفارين من الأزمة الاقتصادية فى بلادهم.

وأضاف المسؤول أن الأكوادور تتطلع إلى جمع هذه المبالغ عبر منح من وكالات متعددة الأطراف ودول الجوار، واجتمعت وفود من بلدان أمريكا اللاتينية فى كيتو يومى الخميس والجمعة لتنسيق خطط للتعامل مع أزمة الهجرة الفنزويلية التى أربكت وكالات الخدمات الاجتماعية فى مختلف أنحاء أمريكا الجنوبية.

وقال سانتياجو تشافيز نائب وزير التنقل البشرى للصحفيين "حددنا احتياجات الإكوادور متوسطة وطويلة الأجل بنحو 550 مليون دولار... هذا للتعامل مع احتياجات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف".