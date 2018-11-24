الإعلام الأمنى بالعراق يعلن اعتقال 9 متهمين بالإرهاب فى الموصل

بغداد (أ ش أ)

أعلن مركز الإعلام الأمنى بالعراق اليوم السبت، اعتقل 9 متهمين بـ"الإرهاب" فى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال المركز - فى بيان ذكرته قناة "الإخبارية" العراقية، إن " قوة من جهاز الأمن الوطنى فى محافظة نينوى وبناء على معلومات استخبارية تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة مكونة من 9 متهمين صادرة بحقهم مذكرات قبض بقضايا إرهابية، كانوا مجندون ضمن الخلايا النائمة التابعة لعصابات داعش الإرهابية".

وأضاف المركز أن "هؤلاء يعملون على نشر الشائعات وزعزعة الاستقرار فى مدينة الموصل، وقد جرى تسليمهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".