الإسكندرية فى موسم الشتاء والأمطار جو تانى × 10 صور

كتبت ريهام عبد الله

يختلف البعض عن حبهم وكرههم للشتاء، فوقت سقوط الأمطار هو موعد الخلاف السنوى بين محبى وكارهى الشتاء، ويبدأ كل فريق الدفاع عن فصله المفضل، وبالطبع يسوق محبى الصيف حجة أن الأمطار تغرق الشوارع، وتعيق الحركة بشكل كبير فى المدن.

الجدل غير المنتهى، أصبح ثمة ملازمة لفترة تغير الفصول فى كل عام، والشتاء والمطر، يكونان محل خلاف كبير ما بين محب وكاره، مؤيد ومعارض.



الاسكندرية



الإسكندرية

لكن فى وسط الخلافات الشديدة، والفروق التى تسود بين الطرفين، إلا أن الإسكندرية، تأتى لتكون الحل الوسط بين الفريقين، لتحل بجمالها الساحر وجوها البديع وشوارعها الفريدة الأزمة بين محبى الفصلين.



شوارع الإسكندرية

فمن لا يحب الإسكندرية فى فصل الشتاء؟، وفترة سقوط الأمطار، عروس البحر المتوسط تتزين وتقبع بشموخ على ساحل البحر، لتكون شاهدة على معنى الجمال الحقيقى، ويقع فى حب جوها وجمالها محبى الشتاء والصيف على حد سواء.



عروس البحر المتوسط

الأمطار غسلت شوارع المدينة الساحلية، أمس خلال تساقط الأمطار، وغسلت الخلاف بين الفريقين، فتداولوا صور تكشف عن مدى الجمال المتركز فى عروس البحر المتوسط، والتى زادتها الأمطار جمالا فوق جمالها، وخلال مشاهدتك للصور، لن يمكنك التفرقة بينها وبين مدن أوروبا.



قوس قزح فى سموحة



قوس قزح



الشتاء فى الإسكندرية



سماء الإسكندرية



شط إسكندرية