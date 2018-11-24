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افتتاح مؤتمر الاتحاد العربى لعمال البلديات والسياحة بمشاركة 8 دول

السبت، 24 نوفمبر 2018 11:14 ص
افتتاح مؤتمر الاتحاد العربى لعمال البلديات والسياحة بمشاركة 8 دول محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ، مؤتمر الاتحاد العربى واجتماعات الأمانة العامة والمجلس التنفيذى لعمال البلديات والسياحة.
 
ويأتى المؤتمر بمشاركة 8 دول هى مصر ، وسوريا، والعراق، ولبنان، والسودان، وفلسطين، وليبيا  ، والكويت، وذلك من أصل 12 دولة برئاسة نبيل العاقل أمين عام اﻻتحاد العربى، وبحضور جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهشام فاروق رئيس النقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية ، وبعض رؤساء الاتحادات العمالية وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد العربى.
 
وقال هشام جلال، أمين صندوق النقابة العامة للخدمات الإدارية، إن الاجتماع يعقد تحت رعاية وتنظيم واستضافة النقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية بمصر، و يناقش قضايا الأمن الاقتصادي والسياحي للدول المشاركة، كونه أحد مصادر الدخل العام للدول، ووضع رؤية مستقبلية حول الأوضاع الراهنة لقطاعي الخدمات والسياحة.
 
وأوضح أن الاتحاد العربى لعمال البلديات والسياحة، يضم فى عضويته جميع النقابات العامة بالدول المشاركة العاملين فى قطاعى البلديات والسياحة .
 
 

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