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السبت، 24 نوفمبر 2018 10:15 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

السبت، 24 نوفمبر 2018 10:10 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت اعرف كل حاجة
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

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