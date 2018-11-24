الرئيسية أخبار عاجلة اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت السبت، 24 نوفمبر 2018 10:10 م اعرف كل حاجة إضافة تعليق يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية. وزير الآثار يعلن اكتشاف مقبرة "فاو آر خت إف" تعود لعصر الأسرة الـ19 بالأقصر تعرف على مواعيد وشروط التقديم لوظيفة معاون أمن بوزارة الداخلية وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط وزير المالية: مصر تخطت الكثير والفترة القادمة ستشهد انفراجة بكافة المجالات ضبط طالب ثانوى مزق جسد مدرسته تقليدا للعبة على الإنترنت فى الإسكندرية الحكومة: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنتهى من 95 عمارة بمدينة بدر الطقس فى القاهرة .. تعرف على فرص سقوط الأمطار اليوم وغدا أحمد شوبير: تأجيل خروج الخطيب من المستشفى بألمانيا بعد حدوث مضاعفات "الأنفاق" تعلن التعاقد مع شركة فرنسية كاستشارى لمشروع مد المترو لقليوب صندوق التنمية المحلية يقرض 1190 مشروعا منذ يوليو باستثمارات 10,5مليون جنيه إضافة تعليق الحكومة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قروض صندوق التنمية المحلية رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة راموس عن تهمة المنشطات: لم أخرق أى قانون طوال مسيرتى وسأرد عبر القضاء صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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