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إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بالشوم بسبب خلافات الجيرة بقنا

السبت، 24 نوفمبر 2018 08:36 م
إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بالشوم بسبب خلافات الجيرة بقنا مشاجرة - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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نشبت مشاجرة اليوم السبت بين عائلتين بالشوم والعصي والحجارة بمحافظة قنا نتيجة خلافات الجيرة، وتم نقلهم للمستشفى  لتلقى العلاج.
 
كان اللواء مجدى القاصي تلقى أخطارا من  يفيد نشوب مشاجرة بالشوم والعصي بين عائلتين أسفرت عن إصابة كلا من:
محمد.ع 14 سنة سحجات وكدمات متفرقةز
سعيد .ص 18سنة اشتباه ما بعد الارتجاج مع سحجات.
وأحمد.م 60 سنه اشتباه ما بعد الارتجاج.
وتم نقلهم لمستشفى ابوتشت، احمد.ا 60سنة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على أطراف المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.
 
 
 

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